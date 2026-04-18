Funerali di Federica Nardi a Solaro | l’abbraccio di tanti amici e la raccolta fondi per la ricerca

Questa mattina si sono svolti i funerali di Federica Nardi, una giovane di 22 anni residente a Solaro, deceduta dopo un ricovero durato 13 mesi all’ospedale San Gerardo di Monza a causa di una malattia ancora sconosciuta. Molti amici e conoscenti hanno partecipato alla cerimonia, mentre nelle ore precedenti era stata avviata una raccolta fondi destinata alla ricerca medica.

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