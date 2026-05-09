Terni giornata della grande raccolta alimentare di beneficenza | Cibo che verrà distribuito durante l' anno ai bisognosi

A Terni si è svolta nuovamente la giornata dedicata alla raccolta alimentare di beneficenza, organizzata a favore dell’emporio solidale diocesano. L’evento ha visto la partecipazione di volontari e cittadini che hanno donato generi alimentari non deperibili. Il cibo raccolto sarà distribuito nel corso dell’anno ai bisognosi della zona. La manifestazione si ripete ogni anno in questa data.

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Si rinnova anche quest’anno la giornata di raccolta alimentare promossa a favore dell’emporio solidale diocesano. Oggi, sabato 9 maggio, nei principali supermercati di Terni sarà possibile donare generi alimentari e prodotti per la casa destinati alle famiglie del territorio che vivono situazioni.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Raccolta alimentare per i bisognosi in piazza Falcone, i 'quartieri solidali' fanno tappa al Cesare Lions organizza burraco di beneficenza. Emergenza alimentare, raccolta fondiBurraco di beneficienza a Sarteano: il Lions Club organizza una raccolta fondi a favore della Misericordia di Sarteano per alleviare il problema... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Terni, in Bct prende il via 'Scienza e Tecnica, la tre giorni che esplora nuove frontiere; Usl unica con sede a Foligno, arriva la bocciatura dell’assemblea dei sindaci della Provincia di Terni; Pattinaggio, a Terni numeri da record e tante medaglie per gli atleti locali nel Trofeo degli Appennini -; Terni: c’è la ‘Festa di Gabelletta’. Il maxi velo da oltre 10 metri realizzato all’uncinetto. La grande manifestazione a Terni nel nome di Ilaria e di tutte le altreTantissimi gli eventi e i momenti di riflessione oggi in Umbria in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Eventi culminati nella manifestazione regionale nel ... rainews.it Terni, guida sicura: parte campagna Tante Strade, una sola Vita. Prove per studenti con simulatore dei rischiUna giornata con le scuole per aiutare i giovani a capire che la strada è una grande opportunità ma anche luogo di pericoli che richiedono attenzione e conoscenza. È Tante Strade, una sola Vita, la ... corrieredellumbria.it #Terni, #pubblica #illuminazione: #Enerstreet manda tutti al #Tar per un diniego di accesso atti x.com