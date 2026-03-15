Lions organizza burraco di beneficenza Emergenza alimentare raccolta fondi

Il Lions Club di Sarteano ha organizzato una serata di burraco per raccogliere fondi destinati alla Misericordia locale, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza alimentare nella zona. L’evento si è svolto nella cittadina toscana e ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno contribuito alla causa benefica. La raccolta mira a sostenere le persone più colpite da difficoltà alimentari nel territorio.

Burraco di beneficienza a Sarteano: il Lions Club organizza una raccolta fondi a favore della Misericordia di Sarteano per alleviare il problema dovuto all’emergenza alimentare. Presente in tutto il mondo con più di 48mila club e fondata nel 1917, il Lions Club è un’associazione dedicata al servizio umanitario con l’obiettivo di intervenire, tramite eventi di sensibilizzazione, quando si verifica una situazione di bisogno, ponendo l’accento su quattro aspetti fondamentali: fame, ambiente, vista e diabete. Oltre ad individuare situazioni di necessità, il Club ha lo scopo di mettere a conoscenza la comunità dei problemi che circondano tutti ogni giorno, organizzando anche, tra le tante attività, delle raccolte fondi per la risoluzione dei problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lions organizza burraco di beneficenza. Emergenza alimentare, raccolta fondi Articoli correlati "Raccolta alimentare educativa": l'iniziativa del Lions Club Perugia Aild Aldo Villani"La scelta di svolgere l’iniziativa all’interno del Centro commerciale Collestrada - si legge in una nota - non è casuale: la struttura, da sempre... Leggi anche: Raccolta fondi per una famiglia in difficoltà. L’ex amaranto Muraro alla cena di beneficenza dell’Inter Club a Ruscello Contenuti e approfondimenti su Lions organizza Argomenti discussi: Lions organizza burraco di beneficenza. Emergenza alimentare, raccolta fondi. Latina, burraco al circolo cittadino: il Lions Club per la solidarietàPer informazioni e iscrizioni è possibile contattare Rosaria al numero 328 8764269, Francesca al 329 6184984 oppure Emanuela al 328 4720460 ... latinacorriere.it Il Burraco benefico con i Lions Club AbbiategrassoIl Lions Club Abbiategrasso inaugura la primavera con un grande torneo benefico di Burraco, in programma per domenica 22 marzo 2026 presso l’ex convento dell’Annunciata. In collaborazione con Anffas e ... ticinonotizie.it