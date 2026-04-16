Raccolta alimentare per i bisognosi in piazza Falcone i ' quartieri solidali' fanno tappa al Cesare

A Savignano sul Rubicone, la raccolta alimentare dei 'Quartieri solidali' prosegue con una tappa nel quartiere Cesare, dove sabato 18 aprile sarà attivata una postazione in piazza Falcone. L'iniziativa coinvolge volontari e residenti, che potranno consegnare generi alimentari non deperibili destinati alle persone in difficoltà della zona. La collaborazione tra associazioni e cittadini continua a sostenere le famiglie bisognose del territorio.

Continua la raccolta dei ‘Quartieri solidali’ a Savignano sul Rubicone. Sabato 18 aprile sarà il quartiere Cesare ad ospitare la postazione della consulta in piazza Falcone. “I volontari - spiega una nota - saranno presenti dalle 9 alle 18 davanti al supermercato Famila (per informazioni Patrizia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Bilancio positivo per la raccolta alimentare dell'Anc Chieti a favore dei bisognosi di Madonna degli Angeli [FOTO]Bilancio positivo per la 16esima raccolta alimentare dell'anno organizzata dall'associazione nazionale carabinieri sezione di Chieti, la seconda... Solidarietà in piazza, raccolta alimentare nel cuore della città per le famiglie in difficoltàUna giornata dedicata alla solidarietà, nel cuore di Agrigento, per sostenere chi vive una situazione di difficoltà. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma per Gaza: al via una raccolta alimentare diffusa per sostenere la nuova missione della Global Sumud Flotilla; ROMA PER GAZA: RACCOLTA ALIMENTARE PER LA SECONDA MISSIONE DI GLOBAL SUMUD FLOTILLA; La solidarietà abita nei quartieri: sabato 18 aprile torna la raccolta alimentare a Cesena; Due giorni di raccolta alimentare con la Caritas e la parrocchia di Vedano Olona. Sassari, successo per la raccolta alimentare per i canili del ComuneSassari in soccorso di cani e gatti. Straordinario successo della raccolta alimentare per gli amici a quattro zampe promossa dalle Guardie zoofile Aeopc che ieri hanno concluso l’iniziativa cominciata ... unionesarda.it Raccolta alimentare a Vicenza e provincia: i Fanti tornano in campo per sostenere la CaritasTorna la 6^ edizione della raccolta alimentare a Vicenza e provincia pro Caritas in 22 supermercati dove donare: un piccolo gesto, un aiuto concreto. vicenzareport.it Tifosi, giocatori e amici della Dinamo a rapporto In occasione dell’ultima partita di campionato abbiamo organizzato, insieme a @criroma10, una raccolta alimentare per le persone in difficoltà economiche. Sabato 18 aprile dalle ore 10, presso il centro sporti - facebook.com facebook