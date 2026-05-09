Una donna di 43 anni è stata colpita con un martello su un autobus di linea a Terni e si trova in condizioni gravi. Dopo l’attacco, l’aggressore è fuggito e le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 con un elicottero e trasportata d’urgenza in ospedale. Le ferite riportate sono state giudicate serie dai medici.

Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna di 43 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito. Identificato dai carabinieri, l'uomo è ora ricercato. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale con l'elisoccorso: è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa., Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la 43enne, di origini straniere, sarebbe salita alla fermata precedente rispetto al luogo dove è stata colpita.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Terni, donna presa a martellate su un bus di linea: è grave | In fuga l'aggressore

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