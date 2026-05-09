Stroncone quarantaquattrenne aggredita su un bus di linea | è gravissima Caccia all’aggressore
Sabato 9 maggio, nei pressi di Terni, una donna di 44 anni di origini marocchine è stata aggredita con un martello su un autobus di linea in località Santa Lucia. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio e ha causato gravi ferite alla donna, che ora si trova in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e catturare l’autore dell’aggressione.
Grave episodio di violenza nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio nei pressi di Terni, a Stroncone. Una donna di 44 anni di origini marocchine è stata violentemente aggredita con un martello su un autobus di linea, in località Santa Lucia.Immediato l'intervento dei sanitari con la donna che è.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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