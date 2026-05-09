Stroncone quarantaquattrenne aggredita su un bus di linea | è gravissima Caccia all’aggressore

Sabato 9 maggio, nei pressi di Terni, una donna di 44 anni di origini marocchine è stata aggredita con un martello su un autobus di linea in località Santa Lucia. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio e ha causato gravi ferite alla donna, che ora si trova in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e catturare l’autore dell’aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui