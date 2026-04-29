Ternana tutti i risvolti dell’asta giudiziaria Debiti niente stadio-clinica e penalizzazione

La Ternana si trova al centro di un'asta giudiziaria che coinvolge vari aspetti della società, tra cui debiti e il progetto dello stadio-clinica. L’investimento richiesto è elevato e i tempi per l’operazione sono molto ristretti. La decisione di escludere il progetto dello stadio dalla cessione ha influenzato le trattative. Per il prossimo campionato, si ipotizza una penalizzazione, con diverse possibilità riguardo alle sanzioni da applicare.

Investimento a cifre elevate, tempi molto stretti, progetto stadio-clinica escluso dal ramo d’azienda, prossimo campionato con ipotetica corposa penalizzazione (in merito alla quale sussistono però varie ipotesi, anche divergenti). Tutto questo rischia di incidere sulla volontà di alcuni imprenditori (un paio si starebbero attivando per costituire come da prassi un’apposita società) che intenderebbero partecipare all’asta telematica del prossimo 13 maggio indetta dai curatori fallimentari per vendere la parte sportiva della Ternana Calcio. Innanzitutto, non sono cosa da poco i circa 8,5 milioni di euro da mettere sul piatto (4,5 al momento dell’acquisizione).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, tutti i risvolti dell’asta giudiziaria. Debiti, niente stadio-clinica e penalizzazione Notizie correlate Ternana fra debiti, contratti e stadio-clinica: la verità della famiglia RizzoNegli stessi minuti in cui prendeva il via il corteo di protesta dei tifosi della Ternana in direzione dello stadio Liberati in vista del derby... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ternana, tutti i risvolti dell’asta giudiziaria. Debiti, niente stadio-clinica e penalizzazione. Ternana, tutti i risvolti dell’asta giudiziaria. Debiti, niente stadio-clinica e penalizzazionePoi ci sono i tempi stretti: la procedura, infatti, è fissata per il 13 maggio. Ci sarebbero due imprenditori, ma la strada è in salita ... lanazione.it Arezzo, scorciatoia per la B. Se vengono tolti a tutti i punti con la Ternana, ora ne basta uno per salireAll’Arezzo basterebbe un punto per andare in B. Il caos Ternana potrebbe avere risvolti impensabili quando mancano due giornate alla fine del campionato. Vediamo perché. La situazione è precipitata lu ... corrierediarezzo.it