Terapia del dolore boom di prestazioni a Como | più servizi nuovi ambulatori équipe potenziata
A Como, l’attività di terapia del dolore sta registrando un aumento significativo. La struttura ha ampliato i servizi offerti, aprendo nuovi ambulatori e potenziando il team di professionisti. Questa crescita risponde a un incremento della richiesta di trattamenti da parte di pazienti con dolore cronico e acuto. Le novità riguardano sia gli spazi che il personale dedicato, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza.
Cresce l’attività della Terapia del dolore di Asst Lariana, che amplia servizi, spazi e personale per rispondere a una domanda sempre più alta da parte dei pazienti affetti da dolore cronico e acuto. Il servizio, diretto dal dottor Carlo Biundo, ha registrato un forte incremento delle prestazioni.🔗 Leggi su Quicomo.it
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