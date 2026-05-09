Terapia del dolore boom di prestazioni a Como | più servizi nuovi ambulatori équipe potenziata

A Como, l’attività di terapia del dolore sta registrando un aumento significativo. La struttura ha ampliato i servizi offerti, aprendo nuovi ambulatori e potenziando il team di professionisti. Questa crescita risponde a un incremento della richiesta di trattamenti da parte di pazienti con dolore cronico e acuto. Le novità riguardano sia gli spazi che il personale dedicato, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza.

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Cresce l’attività della Terapia del dolore di Asst Lariana, che amplia servizi, spazi e personale per rispondere a una domanda sempre più alta da parte dei pazienti affetti da dolore cronico e acuto. Il servizio, diretto dal dottor Carlo Biundo, ha registrato un forte incremento delle prestazioni.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sesto San Giovanni: 6 nuovi ambulatori e servizi attiviSesto San Giovanni accoglie domani l’attivazione dei primi servizi presso la nuova Casa di Comunità situata in via Oslavia 1, un edificio comunale... Rimini rafforza i servizi sanitari: al via i nuovi ambulatori sociali per le persone fragiliMartedì mattina (7 aprile) sono stati inaugurati i nuovi ambulatori sociali presso gli spazi del Centro Servizi a contrasto delle povertà. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terapia del dolore, boom di prestazioni a Como: più servizi, nuovi ambulatori, équipe potenziata; Con il decreto Calabria boom di anestesisti assunti in Italia: +200% in un anno; Boom delle maschere a Led, il beauty si è tinto di rosso; Neonati, boom al Ca' Foncello: 900 donne su 2.448 hanno scelto il parto senza dolore. Terlizzi. Boom di accessi all’ambulatorio di Terapia del dolore. Cento pazienti trattati in due settimanePrenotazioni fino a giugno anche dal Molise e dalla Calabria. L’ambulatorio è dedicato prestazioni e terapie antalgiche per pazienti oncologici, persone con dolore cronico, e con sintomatologia ... quotidianosanita.it Terapia del dolore Asst Lariana in forte crescita: +63% di prestazioni nel 2025Si amplia l’attività della Terapia del dolore di Asst Lariana, struttura diretta dal dottor Carlo Biundo, con un significativo incremento delle prestazioni, il rafforzamento dell’équipe medica e il po ... primacomo.it Sviluppata una terapia Car T che, somministrata a basse dosi, ha permesso di ottenere la completa remissione di un tumore del sangue anche senza la chemioterapia. Promettente la sperimentazione clinica di fase 1 sui pazienti @UniHannover x.com