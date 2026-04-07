Rimini rafforza i servizi sanitari | al via i nuovi ambulatori sociali per le persone fragili

Martedì mattina, presso il Centro Servizi dedicato al contrasto delle povertà, sono stati aperti nuovi ambulatori sociali a Rimini. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori sanitari, che hanno assistito all'apertura di queste strutture pensate per offrire assistenza a persone fragili. Gli ambulatori si trovano negli spazi del centro e sono stati attivati per rafforzare i servizi sanitari locali.

Martedì mattina (7 aprile) sono stati inaugurati i nuovi ambulatori sociali presso gli spazi del Centro Servizi a contrasto delle povertà. A Rimini è nata infatti una rete di ambulatori sociali dedicata specificamente alle persone in condizione di fragilità, estrema povertà o vulnerabilità. Il progetto, promosso dal Comune di Rimini insieme all'Azienda Sanitaria (Ausl Romagna) e a diverse realtà del terzo settore (Apg23 - Opera Sant'antonio - Caritas - ass. Rumori Sinistri) impegnate nel contrasto alla marginalità estrema, si articola in un sistema diffuso di quattro poli sanitari e di ascolto sul territorio. “Per questo agli... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Servizi sociali e sanitari. Quanto paga Prato nel 2026La Società della Salute Area Pratese è finanziata, mediante rate trimestrali anticipate, dagli enti consorziati (tutti i Comuni della provincia... Leggi anche: Servizi sociali per 1.500 cittadini. Minori, anziani e famiglie fragili Temi più discussi: Arriva il Monaco-Rimini: dal 2 aprile ripartono i collegamenti ferroviari giornalieri da Monaco di Baviera e Innsbruck verso la Riviera Romagnola; Taxi, aumentano le tariffe ma arrivano sconti mirati. Corse agevolate per le donne nelle ore notturne; Nasce il Percorso dei Cinque Santi | prima tappa | da Rimini a Coriano tra spiritualità paesaggio e cammini storici. Rimini rafforza i servizi 0-3 anni: nuova Commissione tecnica nel distrettoNel sistema dei servizi educativi 0–3 anni, che a Rimini conta oltre trenta strutture tra nidi comunali, pubblici e privati autorizzati, la macchina amministrativa si aggiorna per garantire continuità ... altarimini.it Rimini, servizi educativi 0–3 anni: aggiornata la Commissione Tecnica DistrettualeNel sistema dei servizi educativi 0–3 anni, che a Rimini conta oltre trenta strutture tra nidi comunali, pubblici e privati autorizzati, il Comune si aggiorna ... chiamamicitta.it FORMAZIONE UILCOM 2026 Un percorso dedicato a tutte le candidate e i candidati della lista UILCOM alle Elezioni dell’Assemblea del FONDO TELEMACO, per rafforzare competenze, visione e spirito di squadra. Rimini Giugno 2026 Un’occasion - facebook.com facebook