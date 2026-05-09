A poche ore dalla partita che potrebbe decidere le sorti della finale, si registra il rientro di Angiulli in campo, mentre rimangono ancora da valutare le condizioni di Vitali, assente in allenamento. La formazione biancorossa dovrà decidere chi schierare al suo posto per mantenere l'equilibrio nel reparto centrale. L'assenza di Vitali potrebbe influenzare la strategia della squadra, che si prepara a una sfida decisiva.

? Punti chiave Come influirà l'assenza di Vitali sull'equilibrio del centrocampo biancorosso?. Chi potrà sostituire l'infortunato per garantire la continuità tattica?. Come farà il Teramo a spezzare la serie negativa contro l'Ascoli?. Quale strategia userà Seccardini per sfruttare il ritorno di Angiulli?.? In Breve Teramo 74 punti, Ascoli 55 nella classifica della regular season.. Teramo senza vittorie contro l'Ascoli nelle ultime 4 sfide del biennio.. Ritorno di Angiulli e incertezza per l'infortunio di Borgarello Vitali in allenamento.. Convocati Barbacani, Alessandretti, Carpani e Njambe per la sfida al Bonolis.. Il Teramo affronta domani, domenica 10 maggio alle ore 16:00, la sfida decisiva contro l’Atletico Ascoli nello stadio Bonolis per conquistare il posto in finale di play-off.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, sfida decisiva per la finale: Angiulli torna, dubbi su Vitali

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