Il Teramo Calcio si trova ora a dover affrontare l’ultimo tratto della stagione, con l’obiettivo di assicurarsi un posto tra le prime due squadre in classifica. Dopo aver visto sfumare la possibilità di vincere il campionato, la squadra si concentra sulla sfida finale per ottenere un piazzamento utile ai play-off. La corsa al secondo posto rappresenta l’obiettivo principale in questa fase.

Il Teramo Calcio punta a concludere la stagione con un piazzamento d’élite, mirando al secondo posto in classifica dopo che la corsa al titolo si è conclusa prematuramente. Nonostante la possibilità matematica di lottare per la vetta rimanga valida fino alla prossima domenica, la squadra dovrà ora reindirizzare le proprie energie verso i play-off e la consolidazione del gruppo tecnico per il futuro prossimo. La traiettoria sportiva della compagine teramana ha subito una deviazione obbligata: l’ambizione di conquistare il campionato, che avrebbe richiesto uno sforzo agonistico costante fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, si interrompe tecnicamente alla penultima tappa del percorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, addio scudetto: ora la sfida decisiva per i play-off

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