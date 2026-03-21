tentano di truffare una settantenne ma il marito li mette in fuga

Due malviventi hanno cercato di truffare una donna di settant’anni in casa sua a Todi, ma sono stati messi in fuga dal marito dell’anziana. La coppia ha notato dei sospetti e ha impedito ai ladri di portare a termine il tentativo. La polizia ha arrestato i due uomini poco dopo.

Truffa in casa a un’anziana, ma il marito mette in fuga i malviventi arrestati a Todi. Hanno tentato, fingendosi uomini delle forze dell’ordine, una truffa a una signora di San Giustino, ma il marito della donna li ha messi in fuga e ha lanciato l’allarme al 112 consentendo l’arresto di una coppia di malviventi (bloccati dai carabinieri all’altezza di Todi). L’ennesimo raggiro è iniziato in un’abitazione del comune sangiustinese dove un anziano, nel rientrare a casa, ha trovato la moglie settantenne impegnata in un colloquio concitato con due sconosciuti (un uomo di 46 anni e una donna di 39). I due, con freddezza, si erano presentati come... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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