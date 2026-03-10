Roma tenta di borseggiare una poliziotta | arrestato rumeno

A Roma, un uomo di origine rumena è stato arrestato dopo aver tentato di borseggiare una donna su un autobus di linea. La vittima si è rivelata un’agente di polizia appena terminato il turno di servizio, che ha bloccato l’aggressore. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, finito in custodia.

"Preda" decisamente sbagliata. A Roma un uomo ha cercato di borseggiare una giovane donna su un autobus di linea, ma la vittima è un'agente della polizia che aveva da poco terminato il turno di servizio. La donna lo ha subito rincorso per strada, è riuscita a fermarlo e a mettergli le manette ai polsi. Siamo all'altezza di Piazza Venezia, sull'autobus 64, una delle linee più frequentate da turisti e pellegrini in visita nella Capitale. La donna ha subito avvertito un movimento sospetto alle sue spalle e, voltandosi, si è accorta che l'uomo stava frugando nella sua borsa. Sorpreso, l'uomo, un 40enne rumeno, è fuggito balzando giù dal mezzo alla prima fermata.

