Migliaia di tulipani in arrivo al Torino Outlet Village per celebrare la primavera e le nuove collezioni

Al Torino Outlet Village sono in arrivo migliaia di tulipani per celebrare l’arrivo della primavera. La struttura, che ospita oltre 140 marchi, si prepara a inaugurare la stagione con un’installazione dedicata ai fiori e alle nuove collezioni. L’evento si svolge nel contesto di una proposta che unisce shopping, natura e colori vivaci.

