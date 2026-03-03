Il Cilento Outlet diventa Your Fashion Destination | moda e territorio al centro della nuova campagna

Il Cilento Outlet ha lanciato una nuova campagna intitolata “Your Fashion Destination”, in cui moda e territorio vengono presentati come elementi complementari. La campagna promuove la località come destinazione di riferimento per lo shopping, evidenziando l’integrazione tra gli aspetti culturali e commerciali del luogo. La comunicazione si concentra sulla connessione tra l’offerta commerciale e il patrimonio locale.

Castellabate e i luoghi simbolo del Cilento protagonisti del racconto visivo voluto dalla direttrice Veneranda Pascale. Moda e territorio si intrecciano in un racconto che guarda al futuro senza perdere le proprie radici. Con la nuova campagna “Your Fashion Destination”, il Cilento Outlet sceglie di valorizzare il paesaggio e l’identità culturale del territorio, trasformando i luoghi simbolo del Cilento nel cuore della propria narrazione visiva. Il progetto prende avvio da Castellabate, estendendo poi lo sguardo agli scenari più rappresentativi dell’area cilentana. Mare e collina, borghi storici, natura incontaminata: ogni immagine diventa parte di un racconto che supera la dimensione puramente commerciale per assumere un significato più ampio, legato alla promozione territoriale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Il Cilento Outlet diventa “Your Fashion Destination”: moda e territorio al centro della nuova campagna Il Cilento diventa "Your Fashion Destination": moda, paesaggio e identità in un'unica visioneIl Cilento torna protagonista attraverso immagini, paesaggi e suggestioni che raccontano la sua identità più autentica. Leggi anche: Moda, Italia al centro del mondo con la Milano Fashion Week Men’s Collection 2026 Contenuti e approfondimenti su Cilento Outlet Il Cilento diventa your fashion destination: moda, paesaggio e identità in un’unica visioneIl Cilento torna protagonista attraverso immagini, paesaggi e suggestioni che raccontano la sua identità più autentica ... infocilento.it Il Cilento Outlet diventa un luna park del divertimentoAl Cilento Outlet l’avvio dei saldi e la magia dell’Epifania si fondono dando vita al Villaggio del divertimento. Per l’occasione il Centro si veste di allegria e regala ai suoi ospiti un vero e ... ilmattino.it