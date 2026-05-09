Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni nello Stretto, con l’ex presidente statunitense che aspetta una risposta dall’Iran prima della fine della giornata. Un punto centrale delle discussioni riguarda Mojtaba Khamenei, figura di rilievo nelle trattative, il cui ruolo sembra influenzare gli sviluppi diplomatici. Nel frattempo, una chiazza di petrolio vicino all’isola di Kharg aggiunge complicazioni a una situazione già delicata, sollevando preoccupazioni ambientali e operative.

? Punti chiave Chi è Mojtaba Khamenei e quale ruolo ha nelle trattative?. Perché la macchia di petrolio vicino a Kharg complica lo scontro?. Come influirà la risposta di Teheran sulla sicurezza dello Stretto?. Chi sono i responsabili della fuoriuscita di greggio nelle acque iraniane?.? In Breve Saeed Iravani ha inviato una comunicazione formale al Consiglio di Sicurezza ONU.. Mojtaba Khamenei esercita influenza determinante sulle strategie militari e politiche iraniane.. Il ministro Abbas Araghchi ha parlato con il turco Hakan Fidan.. Macchia di petrolio di 71 chilometri quadrati rilevata vicino all'isola di Kharg.. Donald Trump attende una...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensioni nello Stretto: Trump attende risposta dall’Iran entro sera

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Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora

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