Nella capitale iraniana si sono verificati diversi esplosioni, mentre l'IDF parla di una nuova ondata di attacchi. Il presidente degli Stati Uniti afferma che gli attacchi stanno causando gravi perdite e non esclude l'invio di truppe. I Pasdaran riferiscono di un colpo a una petroliera nello stretto di Hormuz, e dall’Iran vengono segnalati droni inviati su Cipro.

Grande manifestazione a Teheran, Trump avverte l'Iran: Colpiremo duramente se uccidono persone

Iran, i media confermano: Khamenei è morto. Esplosioni a Dubai e DohaTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Guerra Usa-Iran, nuova ondata di missili a Teheran. Raid Idf in Libano: ucciso capo dell'intelligence di Hezbollah. Cina: «Con Teheran su difesa sovranità»Il presidente americano Donald Trump «mi ha detto stasera che gli Usa avevano identificato possibili candidati per prendere il controllo dell'Iran, ma sono stati uccisi nell'attacco iniziale». Lo ripo ... ilmessaggero.it

La premier: "La crisi in Iran nasce dal caos creato dalla Russia che ha attaccato l'Ucraina" - facebook.com facebook

#Israele , lo shock degli abitanti di #BeitShemesh colpita dall' #Iran. Un missile lanciato in rappresaglia ha provocato almeno 9 morti x.com