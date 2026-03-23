“La riapertura dello Stretto di Hormuz è essenziale per garantire la stabilità del mercato energetico globale“. È la dichiarazione programmatica che emerge da una telefonata tra il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpe il primo ministro britannicoKeir Starmer. Lo ha riferito Downing Street in un comunicato, specificando che i due leader hanno concordato di “risentirsi presto”, nell’ambito della guerra in Iran. La telefonata segna un apparente momento di distensione tra i due capi di governo. E’ giunta dopo cheil tycoon aveva criticato aspramente gli alleati europei, e il Regno Unito in particolare, per la loro riluttanza ad inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz per contribuire alla sua riapertura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump e Starmer: “Riapertura Stretto di Hormuz essenziale”, ma Teheran minaccia: “Se invasi, mineremo il Golfo Persico”

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