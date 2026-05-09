Tensione a Bologna in piazza della Pace | il video

Da ilrestodelcarlino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, in piazza della Pace, si sono verificati momenti di tensione durante una manifestazione. Da un lato c’erano persone coinvolte in un’azione di rimigrazione, dall’altro alcuni attivisti del gruppo BoloResiste. La situazione è stata registrata in un video che mostra gli scontri e le reazioni dei presenti. Nessuna informazione su feriti o interventi delle forze dell’ordine al momento.

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Remigrazione da una parte, alcuni gruppi di attivisti di BoloResiste dall'altra: si sono vissuti momenti di tensione in piazza dalla Pace prima che il presidio di estrema destra venisse sciolto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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