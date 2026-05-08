Remigra i fasci | grande scritta verde in piazza della Pace a Bologna contro il presidio

Questa mattina a Bologna, una scritta in verde fluorescente con la frase “Remigra i fasci” è comparsa sul lastricato di Piazza della Pace. Accanto alla scritta è stato collocato il simbolo del movimento ‘No Kings’. L’installazione ha attirato l’attenzione dei passanti e ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini presenti in zona. Non sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine.

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Bologna, 8 maggio 2026 – “Remigra i fasci”. Una grande scritta in verde fluorescente è apparsa questa mattina sul lastricato di Piazza della Pace, accompagnata dal simbolo del movimento ‘No Kings’. È il primo gesto concreto della protesta che già da giorni anima il dibattito social e non solo sul presidio del comitato ‘Remigrazione e riconquista’, in programma domani pomeriggio (a partire dalle 16) proprio nella piazza davanti allo stadio Dall’Ara. Cos’è il movimento ‘No Kings Italia’ Al momento, infatti, non risultano ancora chiamate contro manifestazioni, ma il simbolo dei No Kings fa supporre che qualcosa si stia organizzando. Il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Remigra i fasci”: grande scritta verde in piazza della Pace a Bologna contro il presidio Notizie correlate Presidio di Remigrazione . Sarà in piazza della Pace. Bignami contro il ’trasloco’Alla fine, il presidio con raccolta firme del comitato ’Remigrazione e Riconquista’ si farà. Presidio contro la guerra, si torna in piazza: Rete Pace Ferrara invita i cittadini a partecipareRete Pace Ferrara scende in piazza organizzando un presidio conto la guerra, che si terrà sabato 14, dalle 11 alle 12, in piazza Municipale.