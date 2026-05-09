Tennis Roma | avanzano Cobolli e Sinner la giornata

Da sportface.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma nel torneo di tennis, Cobolli e Sinner sono passati al turno successivo. Cobolli ha vinto contro un avversario che lo aveva disturbato nei precedenti incontri, mentre Sinner ha avuto la meglio facilmente su Ofner. La giornata si è conclusa con risultati positivi per entrambi i giocatori, che ora si preparano ai prossimi incontri.

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Giornata positiva a Roma per Cobolli e Sinner. Il primo scaccia l’incubo foro italico, mentre per Sinner tutto facile contro Ofner. Flavio Cobolli scaccia le tensioni del torneo di casa e conquista la sua prima vittoria in carriera al Foro Italico. Il tennista romano batte il francese Terence Atmane in due set con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e quarantasei minuti di partita. L’azzurro costruisce il successo grazie a un ottimo rendimento al servizio, mettendo a segno nove ace e incamerando l’ottantuno percento dei punti con la prima palla. Il primo parziale segue i normali turni di battuta fino al tie-break, dove Cobolli domina per 7-1 approfittando di un improvviso calo dell’avversario.🔗 Leggi su Sportface.it

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