Tennis Roma | avanzano Cobolli e Sinner la giornata

Oggi a Roma nel torneo di tennis, Cobolli e Sinner sono passati al turno successivo. Cobolli ha vinto contro un avversario che lo aveva disturbato nei precedenti incontri, mentre Sinner ha avuto la meglio facilmente su Ofner. La giornata si è conclusa con risultati positivi per entrambi i giocatori, che ora si preparano ai prossimi incontri.

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