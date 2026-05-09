Tennis e solidarietà a Riccione | un torneo per sostenere la preparazione di un cane guida

A Riccione si svolge un torneo di tennis dedicato alla solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la formazione di un cane guida. L’evento si terrà nella zona di via Roma e coinvolge diversi giocatori locali e nazionali. La manifestazione è organizzata da un’associazione che si occupa di supportare persone con disabilità visive, e si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute pubblica.

La Perla verde si prepara a diventare il palcoscenico di un grande evento che coniuga agonismo e impegno sociale. Dal 28 al 31 maggio 2026, i campi del Tennis club Riccione ospiteranno infatti la 22esima edizione dei Campionati nazionali di tennis Lions e Leo, una manifestazione di rilievo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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