Marta Lombardini ed Enrico Baldisserri vincono il torneo Open di Primavera al Tennis Club Riccione

Marta Lombardini ed Enrico Baldisserri si sono aggiudicati la vittoria nel torneo Open di Primavera disputato al Tennis Club Riccione. La competizione, una delle più tradizionali nel calendario tennistico nazionale, si è svolta con una partecipazione significativa e ha visto confrontarsi numerosi tennisti provenienti da diverse regioni. La finale ha visto Lombardini e Baldisserri prevalere sugli avversari in incontri che si sono conclusi con risultati decisivi.

Le finali sono state arbitrate dal giudice di sedia Giovanni Casadei. Il giudice di gara è stato Simone Lusini, che ha proceduto alle premiazioni, direttore di gara Moreno Pecci Marta Lombardini ed Enrico Baldisserri firmano un grande edizione del torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi. Le finali sono state arbitrate dal giudice di sedia Giovanni Casadei. Il giudice di gara è stato Simone Lusini, che ha proceduto alle premiazioni, direttore di gara Moreno Pecci. La finale femminile ha visto di fronte le prime due del seeding, nell’ordine la 2.2 riminese Marta Lombardini e la 2. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Tennis. Riccione, open di primavera Atletica, Enrico Vecchi ed Emily Collinge vincono il Cross VallagarinaTra gli uomini si è imposto Enrico Vecchi, tesserato per l’Atletica Casone Noceto: il 25enne, già terzo dodici mesi fa, ha completato gli otto... Argomenti più discussi: Open di Primavera: Ravaioli vs Baldisserri e Lombardini vs Alletti le due finali; Pecci, Picchione, Ravaioli e Baldisserri in semifinale nell'Open di Primavera. Marta Lombardini ed Enrico Baldisserri vincono il torneo Open di PrimaveraMarta Lombardini ed Enrico Baldisserri firmano un grande edizione del torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi. newsrimini.it Open di Primavera: Ravaioli vs Baldisserri e Lombardini vs Alletti le due finaliSi concluderà domani (domenica) con un doppio derby il torneo nazionale Open di Primavera del Tennis Club Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi. E sarà una doppia s ... newsrimini.it Sara' una Pasqua con il grande tennis al Tc Riccione dove domani scatta la miglior edizione di sempre del Torneo Open di Primavera: al via Osti, Bronzetti, Picchione e Pecci nel maschile, Marta Lombardini nel femminile facebook