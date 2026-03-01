Solidarietà | un torneo di burraco per sostenere la neurofisiologia pediatrica dell' Aoup

Domenica 15 marzo si terrà un torneo di burraco organizzato dalla Fondazione Io Sto con Chiara a Pisa. L’evento mira a raccogliere fondi a sostegno della neurofisiologia pediatrica dell’Aoup. La manifestazione si svolgerà in una location ancora da definire e si rivolge a tutti coloro che vogliono partecipare a questa iniziativa benefica. L’ingresso è aperto al pubblico e l’iscrizione può essere effettuata in anticipo.

Pisa, 28 febbraio 2026 – Domenica 15 marzo la Fondazione Io Sto con Chiara organizza un torneo di burraco solidale. "Gioca con noi e dona benessere", questo il titolo dell'evento benefico che prevede, con il ricavato, di contribuire all'acquisto di una stazione di refertazione e rilettura delle elettroencefalografie che si effettuano in Pediatria all'Ospedale Santa Chiara, negli ambulatori di Neurologia pediatrica e di Neurofisiologia pediatrica (circa 2000 prestazioni l'anno e diverse decine di videomonitoraggi elettroencefalografici continui). Il torneo - che si tiene al Miramare Beach & Restaurant" in Viale del Tirreno, 12 a Tirrenia - comincerà alle 16.