L'Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che il rischio di diffusione dell'hantavirus a Tenerife è basso. In un messaggio rivolto alla popolazione locale, l'ente ha precisato che si tratta di un virus diverso dal Covid-19 e che non rappresenta una minaccia immediata. La comunicazione si inserisce in un aggiornamento sulle misure di sicurezza e sulla situazione epidemiologica nell'isola.

La situazione a bordo della nave da crociera MV Hondius è sotto controllo. Operatori dell’Oms si trovano sul posto e lo sbarco è previsto nella massima sicurezza, con corridoi di isolamento e i mezzi sigillati che trasporteranno i 150 passeggeri dalla nave a centri di controllo per poi essere rimpatriati. Ora l’attenzione si sposta sui casi fuori dalla nave, i possibili contagi tra persone avvenuti negli scali aeroportuali e una volta giunti a casa. Per questo l’OMS chiede di monitorare quelli che sono i sintomi precoci dell’infezione, tra febbre, dolori muscolari e disturbi gastrointestinali. La situazione a bordo MV Hondius diretta verso Tenerife Perché sbarcheranno a Tenerife? La situazione a bordo Nel bollettino dell’8 maggio l’Oms fa il punto della situazione sul focolaio di hantavirus a bordo della nave da crociera.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus, l'Oms fa il punto a bordo e scrive alla popolazione di Tenerife: "Per voi il rischio è basso"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Hantavirus, la nave ferma a Tenerife. E L'Oms: «Rischio basso, non è una pandemia»

Hantavirus sulla nave da crociera, l’Oms: “Possibili altri casi, ma il rischio per la popolazione resta basso”Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha spiegato che dati i lunghi tempi di incubazione nei...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Hantavirus, l’OMS: Non è l’inizio di una nuova pandemia; Allarme Hantavirus, Oms: Non è come covid. Contagio e 12 paesi a rischio, cosa fa Italia; Hantavirus, l'Oms: Non siamo all'inizio di una nuova pandemia; Hantavirus, il punto sul focolaio: passeggeri monitorati, nuovi controlli e allerta internazionale.

Hantavirus. L’Iss fa il punto: Rischio per l’Italia molto basso, ma attenzione ai roditoriIl virus delle Ande ha causato tre morti sulla nave da crociera. L'Istituto Superiore di Sanità spiega come si trasmette, quali sono i sintomi e cosa fare per proteggersi. Nessun caso segnalato sul te ... quotidianosanita.it

Hantavirus, L’Oms tranquillizza: Per ora, il rischio per il resto del mondo è bassoL’organizzazione mondiale della sanità (Oms) fa il punto sul focolaio di Hantavirus sviluppatosi a bordo di una nave da crociera. Dal 1° aprile, data di partenza della nave, dei 147 passeggeri e membr ... corrierenazionale.it

“L’hantavirus non è un altro Covid”: il direttore dell’Oms rassicura gli abitanti di Tenerife con una lettera x.com

Hantavirus, controlli su quattro turisti passati da Roma: erano sull'aereo con una vittima reddit