La maga dei sogni | la fantasia incanta il Teatro del Lido

Domenica 1° marzo, il litorale romano si trasforma in un palcoscenico incantato grazie all'arrivo della Compagnia Teatro Verde, che presenta al Teatro del Lido di Ostia una delle sue produzioni più amate e significative: La maga dei sogni. Questo nuovo appuntamento della stagione dedicata ai più piccoli promette di trasportare il pubblico in un universo dove la realtà si fonde con l'immaginazione, offrendo una riflessione profonda ma accessibile sul valore inestimabile della fantasia nella vita quotidiana. Lo spettacolo, scritto da Andrea Calabretta e diretto da Emanuela La Torre, rappresenta una versione rinnovata di un classico del repertorio della compagnia.

