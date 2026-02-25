Al Teatro del Lido La maga dei sogni domenica 1° marzo

Compagnia Teatro Verde presenta al Teatro del Lido La maga dei sogni di Andrea Calabretta regia Emanuela La Torre con Giovanni Bussi, Andrea Calabretta, Vittoria Rossi In scena attori, ombre e burattini. Per bambine e bambini dai 5 ai 12 anni Domenica 1° marzo ore 17.30 @Teatro del Lido Nuovo appuntamento per i più piccoli al Teatro del Lido domenica 1° marzo ore 17.30 con La maga dei sogni di Andrea Calabretta, regia di Emanuela La Torre, presentato dalla Compagnia Teatro Verde, una nuova versione di un classico della Compagnia raccontata da attori, ombre e burattini e rivolta a un pubblico di bambine e bambini dai 5 ai 12 anni. Il commendator Mario Netta ha un solo pensiero, giorno e notte: guadagnare soldi e fare i conti, non riesce neppure più a dormire fino a quando una sera riceve la visita della Maga dei Sogni e del suo strampalato esercito di mostri. Inizia così un viaggio nel mondo dei sogni e tra pirati, guerrieri, dame e battaglie consumate su una scacchiera, il commendator Mario Netta scoprirà quanto sia povera la vita senza le emozioni e i sogni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Al Teatro del Lido domenica 28 dicembre “Il custode del Natale” di Teatro TelaioIl Teatro del Lido ospita domenica 28 dicembre alle ore 17 “Il custode del Natale” di Teatro Telaio.

Al Teatro del Lido “Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti” domenica 15 febbraioDomenica 15 febbraio al Teatro del Lido va in scena “Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti”.

Temi più discussi: Vibro d’amore al Teatro del Lido; Ostia, al Teatro del Lido arriva La maga dei sogni; VOLA PENSIERO MIO – TiC; La grande menzogna: Paolo Borsellino al Teatro del Lido.

La maga dei sogni al Teatro del LidoNuovo appuntamento per i più piccoli al Teatro del Lido domenica 1 marzo ore 17.30 con La maga dei sogni di Andrea Calabretta, regia di Emanuela La Torre, presentato dalla Compagnia Teatro Verde, ... romatoday.it

La grande menzogna al Teatro del LidoDomenica 22 febbraio, alle 17.30, al Teatro del Lido, va in scena La grande menzogna dello scrittore, giornalista, ex politico Claudio Fava, con David Coco, una potente invettiva che smaschera il ... romatoday.it

"Vibro d’amore" al Teatro del Lido ift.tt/igJGTXF x.com

Un pomeriggio all’insegna della commedia al Teatro Perla del Lido di Venezia dove è andata in scena "I schei de mio barba”! Firmata e interpretata dalla compagnia teatrale "I Girasoli" dell’Isola di Pellestrina, la commedia ha riscosso successo tra il pubbli - facebook.com facebook