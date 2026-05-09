Tasse universitarie non pagate cosa si rischia?

Quando uno studente non versa le tasse universitarie, può incorrere in sanzioni amministrative e procedimenti di recupero crediti. In alcuni casi, il mancato pagamento può portare a blocchi nelle procedure di iscrizione o di laurea, oltre a eventuali interessi e spese supplementari. Non si tratta di conseguenze penali dirette, ma le autorità possono avviare azioni per recuperare le somme dovute.

Che succede ad uno studente che non paga le tasse universitarie? Può avere ripercussioni a livello fiscale? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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