Velvet Media | 11,8 milioni di buco tasse mai pagate

La Procura di Treviso ha deciso di procedere con il rinvio a giudizio dei vertici di Velvet Media, una società fondata da Bassel Bakdounes. Gli imputati sono accusati di bancarotta fraudolenta e patrimoniale, legate a un buco di 11,8 milioni di euro. Le indagini hanno evidenziato che le tasse della società non sono state mai versate.

La Procura di Treviso ha dato il via libera al rinvio a giudizio per i vertici della Velvet Media, fondata da Bassel Bakdounes, accusati di bancarotta fraudolenta e patrimoniale. Le indagini chiuse rivelano un'azienda che, pur vantando un fatturato in crescita del 56% fino a 16 milioni di euro, non aveva versato imposte dal 2014 e contributi Inps già dal 2015. Il quadro emerso dai fascicoli giudiziari dipinge uno scenario ben diverso dalla narrazione pubblica costruita dall'imprenditore: invece di una vittima della pandemia, l'impresa appariva già insolvente nel 2015, con un buco contabile di quasi 11,8 milioni di euro. La vendita del marchio nel 2022 a una società di comodo, senza incamerare i circa 64 mila euro di valore, rappresenta solo una goccia nell'oceano dei debiti verso lo Stato e i creditori.