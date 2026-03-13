Brexit | l’UE blocca il reset per le tasse universitarie

L’Unione Europea ha deciso di bloccare il tentativo di riavviare le tasse universitarie per gli studenti europei in Gran Bretagna. Bruxelles richiede che il governo britannico accetti una riduzione delle tariffe come condizione per procedere con il riavvio delle relazioni post-Brexit. La questione riguarda direttamente le politiche di accesso all’istruzione superiore per gli studenti europei nel Regno Unito.

Bruxelles sta spingendo affinché il Primo Ministro britannico Keir Starmer accetti una riduzione delle tasse universitarie per gli studenti dell’Unione Europea come condizione necessaria per il reset del Brexit. Le trattative, che dovrebbero concludersi entro l’estate, sono bloccate da questa richiesta specifica, fonte di forte frustrazione per i funzionari europei che vedono nel tema un interesse chiave per gli stati membri. La questione è centrale: prima della rottura con Londra, gli studenti UE pagavano le tariffe domestiche inglesi di circa 9.500 sterline annuali, mentre ora affrontano costi internazionali proibitivi, fino a oltre 62.000 sterline per corsi prestigiosi come informatica all’Oxford. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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