Nuovo provvedimento prevede un aumento delle esenzioni dalla tassa sui rifiuti per le famiglie con un reddito Isee non superiore a 9.000 euro. La misura coinvolge ora il 75% dei contribuenti, rispetto al 25% precedente, grazie a un aggiornamento delle soglie e delle modalità di applicazione. L'obiettivo è ampliare il sostegno a chi ha maggiori difficoltà economiche, con un intervento che interessa un numero maggiore di cittadini.

Si allarga il numero dei cittadini che beneficeranno dell’esenzione Tari (75% più 25% Arera), con un reddito Isee non superiore a 9.796 euro, cui si aggiunge la soglia di 20 mila euro di reddito per i nuclei con almeno quattro figli a carico. È quanto previsto dalle modifiche al regolamento Tari, approvato in consiglio comunale: una rimodulazione che va a ritoccare anche la platea di quanti usufruivano del 50% di agevolazione, metà dei quali potranno adesso chiedere l’esenzione. La proiezione dell’anno 2025 mette in evidenza come le modifiche vadano incontro a un maggiore numero di persone: delle 214 domande presentate l’anno scorso per l’esenzione, con gli attuali parametri solo 6 rimarrebbero escluse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tari, più esenzioni: "Sostegno a famiglie"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

TUTTI BONUS OVER 50 60 70 ANNI 2026 PENSIONATI DISOCCUPATI INVALIDI ANZIANI FAMIGLIE ISEE BASSO

Notizie correlate

Tari, nuovo regolamento. Crescono le esenzioniDopo l’esame in Commissione, passerà lunedì al vaglio del Consiglio comunale (per l’approvazione) il nuovo regolamento della Tari.

Leggi anche: Bollette Tari più leggere in Umbria: il nuovo piano rifiuti promette 22 milioni di risparmi all'anno per famiglie e imprese

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Tari, più esenzioni: Sostegno a famiglie; Seravezza Tari: ampliata la fascia delle esenzioni -; Bonus, esenzioni e sconti per anziani over 70: dalla Tari al Canone Rai, ecco quali sono; Bonus over 65, 70 e 75 anni quali esenzioni spettano in questa fascia d’età? Dal ticket sanitario, al canone TV fino alla TARI. Tutte le info.

Bonus, esenzioni e sconti per anziani over 70: dalla Tari al Canone Rai, ecco quali sonoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus, esenzioni e sconti per anziani over 70: dalla Tari al Canone Rai, ecco quali sono ... tg24.sky.it

Over 70, tutte le spese che si possono ridurre o eliminare. Quali sono i bonus e le esenzioniDalla Tari ai ticket sanitari, fino a Carta Acquisti e Canone Rai: tutte le agevolazioni e le spese ridotte per gli over 70 nel 2026 ... quifinanza.it

Dalla Tari ai ticket sanitari, fino a Carta Acquisti e Canone Rai: tutte le agevolazioni e le spese ridotte per gli over 70 nel 2026 x.com