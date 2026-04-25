Tari nuovo regolamento Crescono le esenzioni

Lunedì il nuovo regolamento della Tari sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale, dopo aver superato l’esame in Commissione. Tra le novità del documento ci sono aumenti delle esenzioni e modifiche alle tariffe. La bozza del regolamento ha già ricevuto il via libera in commissione, e ora attende il voto finale dell’assemblea comunale.

Dopo l’esame in Commissione, passerà lunedì al vaglio del Consiglio comunale (per l’approvazione) il nuovo regolamento della Tari. Un regolamento che prevede una crescita della platea delle esenzioni (cioè viene ampliata la soglia di esenzione innalzando il reddito Isee dei beneficiari) e che, ora, introduce anche il bonus sociale. Le modifiche sono il risultato dell’adeguamento delle nuove direttive dettate dall’ Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. A spiegare i dettagli è il vicesindaco con delega al Bilancio Marco Giacanella: "La riforma del regolamento della Tari – dice – si rende necessaria per armonizzare la normativa comunale con quella introdotta da Arera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tari, nuovo regolamento. Crescono le esenzioni Notizie correlate Nuovo regolamento Tari: agevolazioni per impianti sportivi comunali e istituzioni religioseFRANCAVILLA FONTANA - Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti... Leggi anche: Leonardo, nuovo piano industriale. Crescono gli ordini e le assunzioni Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Tari, nuovo regolamento. Crescono le esenzioni. Tari, nuovo regolamento. Crescono le esenzioniIl vicesindaco Giacanella: Vengono mantenute le agevolazioni per imprese, operatori commerciali, balneari. Lunedì l’atto all’esame del Consiglio. ilrestodelcarlino.it Francavilla Fontana, nuovo Regolamento TARI: agevolazioni per impianti sportivi comunali e istituzioni religioseFRANCAVILLA FONTANA – Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che introduce importanti novità in materia per ... giornaledipuglia.com