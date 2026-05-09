Recentemente si è verificata una situazione in cui una notizia riguardante conti e decimali è stata pubblicata con un certo ritardo, successivamente smentita o corretta in breve tempo. Questa sequenza di eventi mostra come alcune fonti possano cambiare versione delle notizie in modo rapido, senza lasciare spazio a spiegazioni dettagliate o chiarimenti ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche del giornalismo italiano.

C'è una categoria del giornalismo italiano che riesce nell'impresa di smentire se stessa nel giro di pochi giorni senza provare il minimo imbarazzo. Fino a ieri l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura Ue per deficit eccessivo veniva trattata come una fisima propagandistica del governo e del Giornale: una battaglia «sul decimale», un esercizio contabile buono per alimentare il sovranismo da talk show. Guai a sostenere che quel passaggio fosse decisivo per consolidare la credibilità finanziaria del Paese e restituire margini di manovra alla politica economica in un momento delicato per l'economia europea. No: secondo i sacerdoti dell'ortodossia eurocratica, lo 0,1% era irrilevante, quasi ridicolo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tardiva scoperta su conti e decimali

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Conti pubblici, la partita dei decimali: mercoledì doppio verdetto Eurostat e Dfp in Cdm(Adnkronos) – Doppia partita domani per i conti italiani tra la pubblicazione del Documento di economia e finanza del governo e il verdetto Eurostat...

Domani Eurostat su deficit Italia, il 'nodo' decimali e l'uscita dalla proceduraDomani alle 11 Eurostat diffonderà i dati su deficit e debito pubblico 2025: sarà un passaggio chiave per l'Italia per la valutazioni sulla procedura...