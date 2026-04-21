Conti pubblici la partita dei decimali | mercoledì doppio verdetto Eurostat e Dfp in Cdm

Domani si attendono due eventi chiave per i conti pubblici italiani: da un lato, la pubblicazione del Documento di economia e finanza da parte del governo, e dall’altro, il pronunciamento di Eurostat che potrebbe ufficializzare l’uscita dell’Italia dalla procedura per deficit eccessivo. Questi due appuntamenti rappresentano un momento importante nel quadro delle politiche economiche del paese, con decisioni che potrebbero influenzare le prossime misure di bilancio.

(Adnkronos) – Doppia partita domani per i conti italiani tra la pubblicazione del Documento di economia e finanza del governo e il verdetto Eurostat che certificherà o meno l'uscita dell'Italia dalla procedura anti-deficit. Una partita che la maggioranza vorrebbe giocare sul filo dei decimali che muovono l'asticella del deficit-pil per effetto o per difetto verso il valore principale. Dalla chiusura della procedura Ue dipende il margine di manovra della Finanziaria d'autunno: sia perché l'Italia uscirebbe dal monitoraggio stringente di Bruxelles sia perchè potrebbe accedere alla flessibilità sui vincoli della spesa primaria per le spese per difesa e sicurezza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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