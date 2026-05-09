Tarasconi dà il merito agli uffici di aver salvato i tigli ma ci erano già arrivati i cittadini

Da ilpiacenza.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’associazione di cittadini di Piacenza ha espresso soddisfazione per il fatto che gli alberi di tiglio sulla rotonda di via Boselli siano stati risparmiati, dopo che le autorità avevano annunciato un intervento di potatura. La notizia è stata accolta con entusiasmo, anche se l’intervento di tutela era stato già richiesto e sostenuto dai residenti. La discussione sulla gestione degli alberi in città prosegue tra le varie parti coinvolte.

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Piacenza Mosaico, l’associazione di cittadini nata nei mesi scorsi, esulta per il mancato taglio dei tigli sulla rotonda di via Boselli. Nessun albero verrà sacrificato dall’opera definitiva. Però ci tiene a mandare un ulteriore messaggio all’Amministrazione.«Dallo streaming della seduta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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