Tarasconi dà il merito agli uffici di aver salvato i tigli ma ci erano già arrivati i cittadini

Un’associazione di cittadini di Piacenza ha espresso soddisfazione per il fatto che gli alberi di tiglio sulla rotonda di via Boselli siano stati risparmiati, dopo che le autorità avevano annunciato un intervento di potatura. La notizia è stata accolta con entusiasmo, anche se l’intervento di tutela era stato già richiesto e sostenuto dai residenti. La discussione sulla gestione degli alberi in città prosegue tra le varie parti coinvolte.

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