Spesso ci convinciamo di aver bisogno di conferme e risposte dall’esterno, ma in realtà tutto ciò che cerchiamo è già presente dentro di noi. Cresciamo imparando a fidarci delle nostre intuizioni e decisioni invece di dipendere dall’approvazione altrui. La ricerca di approvazione, risposte e conferme diventa un’abitudine che ci distrae dal valore delle nostre percezioni e capacità.

Come credere in se stessi e non cercare l'approvazione esterna. Cresciamo imparando a cercare. Cerchiamo approvazione, risposte, direzioni, conferme. Cerchiamo fuori ciò che crediamo manchi dentro. Eppure, a un certo punto della vita, questa ricerca inizia a stancare. Non perché sia sbagliata, ma perché diventa ripetitiva, circolare, sterile. Come bussare a molte porte senza accorgersi di essere già in casa. Dal punto di vista immaginale, la sofferenza nasce spesso da un errore di localizzazione: immaginiamo che ciò che ci manca sia altrove, quando in realtà è già presente, ma in una forma che non riconosciamo. Il mito della mancanza.

Ci raccontiamo di aver bisogno di conferme e risposte. Ma è già tutto dentro di noi

