A Taranto, le aree di verde pubblico si trovano in condizioni di degrado, mentre i lavoratori ex Isolaverde continuano a chiedere una soluzione. Il coordinatore locale di Futuro Nazionale ha presentato una proposta all’amministrazione comunale per affrontare entrambe le questioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La situazione riguarda l’area verde della città e i lavoratori coinvolti, ma non sono stati forniti altri elementi o decisioni ufficiali.

“Parliamo di operatori già formati, che hanno dimostrato sul campo competenza, esperienza e risultati concreti. Farli tornare a lavorare significherebbe restituire dignità a decine di famiglie oggi in difficoltà e, allo stesso tempo, migliorare il decoro urbano della città”. Infine l’appello rivolto all’amministrazione comunale. “Servono scelte concrete. Non bastano deleghe sulla carta o annunci, servono azioni immediate, capaci di dare risposte vere alla città e ai lavoratori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, verde pubblico nel degrado: proposta di Futuro Nazionale per impiegare gli ex Isolaverde

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