San Cataldo | 120 anni di fede e musica per la Chiesa
Sabato 14 marzo alle 17.30 a San Cataldo si terrà un evento musicale per celebrare i 120 anni di fede e musica della Chiesa di Sant’Antonio Abate al Carmelo. La cerimonia coinvolgerà un momento di musica e preghiera, con la partecipazione della comunità locale. La celebrazione segnerà il centoventesimo anniversario della fondazione della chiesa.
San Cataldo accoglie sabato 14 marzo, alle ore 17.30, un momento di celebrazione musicale per il centocentesimo anniversario della fondazione della Chiesa di Sant’Antonio Abate al Carmelo. L’evento, intitolato Una fiamma accesa da 120 anni, vedrà esibirsi il Diapasong Vocal Group sotto la direzione del Maestro Gabriele Ferrara. Questa iniziativa non è isolata ma rappresenta una tappa fondamentale nel calendario commemorativo che accompagnerà la comunità sancataldese fino al mese di luglio prossimo. La scelta di utilizzare l’arte canora come veicolo per onorare il passato rivela una strategia culturale mirata a rafforzare l’identità locale attraverso la memoria storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Argomenti discussi: San Cataldo. Il 14 marzo, per il 120° anniversario di fondazione della Chiesa di Sant’Antonio, esibizione per il Diapasong Vocal Group; A San Cataldo l'evento musicale Una fiamma accesa da 120 anni in onore della chiesetta di Sant'Antonio Abate.