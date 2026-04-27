Lavoratori comunali la Cisl Fp chiede risposte sul contratto e gli straordinari

Il sindacato Cisl Fp ha comunicato l’avvio di assemblee in tutte le divisioni del Comune di Catania, su richiesta dei lavoratori comunali. La richiesta nasce dalla necessità di affrontare questioni legate al contratto e agli straordinari, temi che da tempo vengono sollecitati dai dipendenti pubblici. Le riunioni mirano a raccogliere le istanze dei lavoratori e a discutere delle problematiche che interessano il settore.

Il sindacato Cisl Funzione pubblica annuncia l’avvio di una serie di assemblee in tutte le direzioni del Comune di Catania, su esplicita richiesta dei lavoratori che da tempo sollecitavano momenti di confronto per rappresentare un disagio crescente e diffuso. Un’iniziativa che nasce dalla.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Funzioni locali, la formazione Cisl Fp Sicilia a Palermo per un focus sul nuovo contratto appena rinnovatoLa Cisl Fp Sicilia ha riunito dirigenti, Rsu e quadri territoriali in una “due giorni” di formazione dedicata alle novità del nuovo Ccnl 2022–2024... Sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, CISL FP Irpinia-Sannio: "Traguardo importante"Si apre una nuova stagione di diritti e valorizzazione per le migliaia di dipendenti delle province di Avellino e Benevento “Siamo estremamente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Personale del Comune, la Cisl Fp: Piano insufficiente, servono assunzioni stabili; 1° Maggio: festa dei lavoratori e delle lavoratrici; Comune ferajese: la CISL contesta il licenziamento di un dipendente; Gruppo Unipol, solidarietà dei sindacati alle lavoratrici e ai lavoratori di Unipol Rental in sciopero. Al comune di Catania «organico al collasso e servizi a rischio». L'allarme di Cisl FpAnnunciate assemblee dei dipendenti in tutte le direzioni. Tra i problemi carenza di organico, turni straordinari e incertezza per i precari Pnrr ... lasicilia.it Comune di Catania, Cisl Fp: Servono risposte concreteCATANIA – La Cisl Fp Catania avvia una serie di assemblee in tutte le direzioni del Comune su richiesta dei lavoratori, che da tempo segnalano un disagio crescente legato alle condizioni operative all ... livesicilia.it AVVISO ALLA CITTADINANZA Si informa che, in occasione della Festa dei Lavoratori, tutti uffici comunali resteranno chiusi: Venerdì 1 Maggio e Sabato 2 Maggio Le attività degli Uffici riprenderanno regolarmente Lunedì 4 maggio. - facebook.com facebook