Un uomo è stato ucciso nel quartiere Brusegana a Padova durante la notte. L’omicidio ha coinvolto Marco Cossi, la cui morte ha suscitato attenzione nella zona di Selvazzano Dentro e Latisana. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sono in corso ricerche per trovare il responsabile dell’agguato. La polizia ha attivato le procedure per ricostruire le dinamiche del delitto e identificare il possibile autore.

L’assassinio di Marco Cossi, avvenuto nel quartiere Brusegana a Padova durante le ore notturne, ha colpito duramente il tessuto sociale di Selvazzano Dentro e della zona di Latisana. Il quarantatreenne, che lavorava stabilmente in una struttura logistica del padovano, è stato trovato senza vita dopo un attacco violentissimo caratterizzato da numerose ferite da taglio. Le autorità hanno già escluso l’ipotesi di un furto con violenza, poiché i documenti personali e il portafoglio dell’uomo sono stati rinvenuti integri sul luogo del delitto. Il profilo della vittima e i rilievi della Squadra Mobile. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile puntano ora alla ricostruzione dei momenti conclusivi della vita di Cossi, un uomo la cui esistenza non presentava alcuno spiraglio di pericolosità o precedenti penali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto a Padova: ucciso l’uomo senza precedenti, caccia al killer

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