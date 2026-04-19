Delitto nel club di Bisceglie | ucciso l’uomo allarme sicurezza

Nella notte a Bisceglie, un uomo di 43 anni è stato ucciso all’interno del Divine club, poco dopo le 4. La vittima è stata colpita da colpi di pistola, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e sollevato questioni sulla sicurezza negli ambienti notturni della zona.