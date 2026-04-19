Delitto nel club di Bisceglie | ucciso l’uomo allarme sicurezza
Nella notte a Bisceglie, un uomo di 43 anni è stato ucciso all’interno del Divine club, poco dopo le 4. La vittima è stata colpita da colpi di pistola, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e sollevato questioni sulla sicurezza negli ambienti notturni della zona.
Un uomo di 43 anni, identificato come Filippo Scavo, ha perso la vita intorno alle 4 di questa mattina a Bisceglie, dopo essere stato colpito da colpi di pistola all’interno del Divine club. L’aggressione avvenuta nel nord Barese ha scatenato l’intervento dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini sotto la direzione della Direzione distrettuale antimafia di Bari, con un fascicolo aperto per omicidio aggravato dal vincolo mafioso. L’accaduto solleva interrogativi urgenti sulla gestione dei protocolli di controllo negli spazi della movida barese. Durante l’episodio, i dispositivi di rilevamento fissi presenti nella struttura non risultavano attivi; il personale di vigilanza del locale ha infatti proceduto esclusivamente tramite l’impiego di due metal detector manuali in dotazione alla propria società di sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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