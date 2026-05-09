TAR respinge la sospensiva sul blocco dei monopattini in sharing
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Bird, che aveva chiesto di fermare il provvedimento comunale che ha disposto il blocco dei monopattini elettrici in sharing. La decisione riguarda quindi la permanenza del divieto imposto dall’amministrazione locale su questi mezzi di trasporto. La questione riguarda principalmente le restrizioni applicate ai servizi di sharing di monopattini in città.
Il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva di Bird presentata contro il provvedimento comunale che blocca i monopattini elettrici in sharing. La decisione, adottata in sede cautelare, non entra ancora nel merito definitivo della controversia, ma rappresenta un passaggio rilevante perché.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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