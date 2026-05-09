TAR respinge la sospensiva sul blocco dei monopattini in sharing

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Bird, che aveva chiesto di fermare il provvedimento comunale che ha disposto il blocco dei monopattini elettrici in sharing. La decisione riguarda quindi la permanenza del divieto imposto dall’amministrazione locale su questi mezzi di trasporto. La questione riguarda principalmente le restrizioni applicate ai servizi di sharing di monopattini in città.

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