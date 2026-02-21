TAR Toscana | stop per ora alla richiesta di Bird contro la fine dei monopattini in sharing

Il TAR Toscana ha respinto temporaneamente la richiesta di Bird Rides Italy contro il Comune di Firenze, che aveva deciso di terminare il servizio di monopattini in sharing. La società aveva presentato un ricorso per bloccare la fine del servizio, ma il tribunale ha deciso di non accoglierlo al momento. La decisione riguarda il futuro di circa 500 monopattini presenti in città. La questione rimane aperta e si attende una nuova udienza.

Il TAR Toscana (Sezione I) ha respinto la domanda presentata da Bird Rides Italy S.r.l. contro il Comune di Firenze nell'ambito del contenzioso sulla decisione dell'amministrazione di concludere i servizi di sharing di monopattini elettrici sul territorio comunale. In sostanza, la società mirava a bloccare la decisione del Comune e a mantenere in vita il servizio (o a impedirne la cessazione) durante il processo amministrativo. Il TAR ha ritenuto che, al sommario esame tipico della fase cautelare, non sussistano i presupposti per accordare la tutela urgente richiesta. Il giudice amministrativo osserva che le ragioni alla base della valutazione negativa della sperimentazione condotta dall'amministrazione risultano, almeno in questa fase, adeguatamente rappresentate nell'atto impugnato.