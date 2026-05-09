Tappa oggi Giro d' Italia 2026 | Burgas-Veliko Tarnovo percorso e altimetria
Oggi si disputa la seconda tappa del Giro d'Italia 2026, con partenza da Burgas e arrivo a Veliko Tarnovo. La frazione copre una distanza di 220 chilometri e si svolge in Bulgaria. La tappa prevede un percorso che si snoda attraverso diverse zone del paese, con variazioni di altimetria nel tratto finale. La gara è iniziata questa mattina e si conclude nel tardo pomeriggio.
Oggi, sabato 9 maggio, si corre la seconda tappa del Giro d'Italia 2026, la Burgas-Veliko Tarnovo di 220 km. Dopo la prima tappa indossa la maglia rosa il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto sull'arrivo di Burgas dopo una maxi-caduta nell'ultimo chilometro.Altimetria e favoriti.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Burgas-Veliko Tarnovo: orari, percorso, tv. Finale adatto ai finisseurLa prima tappa è stata archiviata con il trionfo in volata del francese Paul Magnier davanti al danese Tobias Lund Andresen e al britannico Ethan...
Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 · La seconda tappa del 9 maggio, Burgas - Veliko Tarnovo: descrizione, orari, salite e dove vedere; La presentazione della 2^ tappa del Giro d'Italia; Giro d'Italia 2026, domani la seconda tappa: percorso e dove vederla in tv e streaming; Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv. Cambia la maglia rosa?.
Giro d’Italia 2026 oggi la 2ª Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiSeconda tappa del Giro d'Italia 2026 ancora in Bulgaria con la Burgas-Veliko Tarnovo, la più lunga frazione tra i Balcani con i suoi oltre 220 chilometri ... fanpage.it
Giro d'Italia 2026, 2^ tappa da Burgas a Veliko Tarnovo: percorso e altimetriaLa Corsa Rosa prosegue in Bulgaria con una frazione di 221 km che attraversa alcune valli dei Balcani. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. Ieri la prima tappa e ... tg24.sky.it
Giro d’Italia 2026 Seconda Tappa Burgas to Veliko Tarnovo promises a strategic finish with climbs like Lyaskovets Monastery and a decisive final kilometer. Our preview covers the route, key climbs, likely breakaways, and a full favoriti list with potenti… x.com
L'edizione numero 109 del Giro d'Italia prenderà il via l'8 maggio dalla Bulgaria con tre tappe: la prima da Nessebar a Burgas, la seconda da Burgas a Veliko Tarnovo e la terza da Plovdiv a Sofia Giro d'Italia 2026: il percorso e le tappe dell'edizione numero facebook