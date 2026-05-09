Tappa oggi Giro d' Italia 2026 | Burgas-Veliko Tarnovo percorso e altimetria

Oggi si disputa la seconda tappa del Giro d'Italia 2026, con partenza da Burgas e arrivo a Veliko Tarnovo. La frazione copre una distanza di 220 chilometri e si svolge in Bulgaria. La tappa prevede un percorso che si snoda attraverso diverse zone del paese, con variazioni di altimetria nel tratto finale. La gara è iniziata questa mattina e si conclude nel tardo pomeriggio.

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