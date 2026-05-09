Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Burgas-Veliko Tarnovo | orari percorso tv Finale adatto ai finisseur

Oggi si è disputata la prima tappa del Giro d’Italia 2026, da Burgas a Veliko Tarnovo, con un finale in volata. La corsa si è conclusa con la vittoria del francese Paul Magnier, seguito dal danese Tobias Lund Andresen e dal britannico Ethan Vernon. Jonathan Milan, invece, si è piazzato in quarta posizione. La tappa si è svolta con orari e percorsi comunicati e sarà trasmessa in televisione.

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La prima tappa è stata archiviata con il trionfo in volata del francese Paul Magnier davanti al danese Tobias Lund Andresen e al britannico Ethan Vernon, mentre Jonathan Milan si è dovuto accontentare della quarta posizione. Il Giro d’Italia si prepara a vivere la seconda tappa, la Burgas-Veliko Tarnovo di 221 chilometri. Il finale adatto ai finisseur promette scintille. Andiamo a scoprire la seconda tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 10:45 alle 13:25 e dalle 14:30 alle 16:45) e su Discovery Plus ed HBO Max.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Burgas-Veliko Tarnovo: orari, percorso, tv. Finale adatto ai finisseur ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv. Cambia la maglia rosa? Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 · Tappa 2: Percorso, orari, altimetria 9 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; La presentazione della 2^ tappa del Giro d'Italia; Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv. Cambia la maglia rosa?; Giro d'Italia 2026, domani la seconda tappa: percorso e dove vederla in tv e streaming. Giro d'Italia, domani la seconda tappa: si va da Burgas a Veliko a TarnovoSeconda tappa del Giro d'Italia 2026 domani, sabato 9 maggio. Si va da Burgas a Veliko Tarnovo per 221 km e 2.600 m di dislivello. adnkronos.com Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Burgas - Veliko Tarnovo. Prima occasione per gli attacchi e per gli uomini di classificaPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 2.a tappa del Giro d'Italia 2026: Burgas - Veliko Tarnovo. sport.virgilio.it Giro d’Italia 2026 Seconda Tappa Burgas to Veliko Tarnovo promises a strategic finish with climbs like Lyaskovets Monastery and a decisive final kilometer. Our preview covers the route, key climbs, likely breakaways, and a full favoriti list with potenti… x.com