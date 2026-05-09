Tappa 2 oggi Giro d' Italia 2026 | Burgas-Veliko Tarnovo percorso e altimetria
Oggi si corre la seconda tappa del Giro d'Italia 2026, con partenza da Burgas e arrivo a Veliko Tarnovo. La frazione copre una distanza di 220 km e si svolge nel territorio della Bulgaria. La corsa si svolge nel pomeriggio, coinvolgendo numerosi ciclisti che affrontano un percorso pianeggiante con alcune variazioni altimetriche. La giornata prevede l’arrivo in salita, con un tratto che potrebbe influenzare la classifica.
Oggi, sabato 9 maggio, si corre la seconda tappa del Giro d'Italia 2026, la Burgas-Veliko Tarnovo di 220 km. Dopo la prima tappa indossa la maglia rosa il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto sull'arrivo di Burgas dopo una maxi-caduta nell'ultimo chilometro.Altimetria e favoriti.🔗 Leggi su Today.it
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