A Taormina si svolge il festival culturale Taobuk, che vede la partecipazione di circa 200 ospiti. Durante l’evento, si discutono temi legati alla fiducia e alle relazioni tra esseri umani e tecnologia. Sono previsti premi per alcuni dei protagonisti coinvolti. Tra gli argomenti principali ci sono anche le possibili conseguenze della convivenza tra persone e intelligenza artificiale.

? Punti chiave Chi sono i grandi nomi che riceveranno i premi a Taormina?. Come influenzerà il rapporto umani e macchine la nostra convivenza sociale?. Quali temi verranno discussi tra i palazzi storici di Taormina?. Perché la fiducia è considerata un'infrastruttura fondamentale per il Mediterraneo?.? In Breve Incontro a Torino il 17 maggio presso il Salone Internazionale del Libro.. Premiazioni Taobuk Award 2026 a Haruki Murakami, Dacia Maraini e Anish Kapoor.. Programmi TaobukTeen e TaoKids dedicati a scuole e giovani visitatori.. Gala al Teatro Antico il 20 giugno con l'Orchestra del Teatro Massimo Bellini.. Dal 18 al 22 giugno Taormina ospiterà la sedicesima edizione del festival Taobuk, un evento che porterà oltre duecento ospiti da trenta Paesi per discutere di fiducia come fondamento etico e questione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taormina si accende: il Taobuk riunisce 200 ospiti per parlare di fiducia

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