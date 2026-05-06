A Taormina si sta preparando l’edizione 2026 di Taobuk, con circa 200 ospiti attesi per discutere sul tema della fiducia. L’evento riunisce scrittori, giornalisti e studiosi per affrontare domande come come la tecnologia influisce sulla nostra capacità di fidarci e perché la fiducia sia considerata un elemento cruciale per il funzionamento della democrazia. La manifestazione si svolgerà nel centro della città siciliana, attirando partecipanti da diverse nazioni.

? Cosa scoprirai Come può la tecnologia minare la nostra capacità di fidarci degli altri?. Perché la fiducia è diventata il pilastro necessario per la democrazia?. Quale ruolo giocano gli algoritmi nel definire la nostra percezione della verità?. Come può la cultura ricostruire i legami sociali tra cittadini e istituzioni?.? In Breve Oltre 200 ospiti da 30 Paesi si riuniranno dal 18 al 22 giugno 2026.. Renato Schifani e Elvira Amata promuovono l'evento per il turismo siciliano.. Il programma affronta algoritmi, economia e politica nel Teatro Antico di Taormina.. Fondazione Taormina Arte Sicilia e Comune collaborano per la gestione della kermesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taobuk 2026: a Taormina 200 ospiti per un dialogo sulla fiducia

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