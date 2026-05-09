Taobuk 2026 il ritorno di Matteo Collura che parlerà di popolo | Parola usata troppo spesso per ottenere consenso
Matteo Collura, giornalista e scrittore di Agrigento, sarà presente anche nella prossima edizione di Taobuk 2026. Durante l’evento, l’autore discuterà del termine “popolo”, che ha usato molte volte per ottenere consenso. La sua partecipazione si aggiunge al calendario di incontri e interventi previsti per questa manifestazione letteraria. Collura è uno dei protagonisti annunciati della rassegna, che si svolgerà prossimamente.
Ancora una volta il giornalista e scrittore agrigentino Matteo Collura sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Taobuk. Il 19 giugno, infatti, terrà una lectio magistralis dal titolo “Uso e abuso di una parola: popolo”, dedicata al significato e alle trasformazioni di uno dei termini.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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