Taobuk 2026 il ritorno di Matteo Collura che parlerà di popolo | Parola usata troppo spesso per ottenere consenso

Matteo Collura, giornalista e scrittore di Agrigento, sarà presente anche nella prossima edizione di Taobuk 2026. Durante l’evento, l’autore discuterà del termine “popolo”, che ha usato molte volte per ottenere consenso. La sua partecipazione si aggiunge al calendario di incontri e interventi previsti per questa manifestazione letteraria. Collura è uno dei protagonisti annunciati della rassegna, che si svolgerà prossimamente.

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