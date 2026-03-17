Dopo 32 anni di assenza, la nazionale italiana di basket femminile si è qualificata per il prossimo torneo mondiale, segnando un ritorno importante sul palcoscenico internazionale. La squadra ha superato le qualificazioni con una serie di partite che hanno richiesto impegno e determinazione, portando a casa il biglietto per una delle competizioni più prestigiose del settore. La conquista rappresenta un risultato che coinvolge atlete, allenatori e tifosi, in un momento di grande soddisfazione per il movimento.

L ’ultima volta che l’Italia del basket femminile ha calcato il parquet di un Mondiale c’era la Smemoranda, il videoregistratore e gli 883. Insomma, era precisamente il 1994. Il mondo è cambiato tre volte da allora, ma per le nostre Azzurre quel canestro sembrava stregato, protetto da un invisibile soffitto di vetro che pareva impossibile da scheggiare. Oggi, quel soffitto è andato in frantumi. Con una cavalcata fatta di polmoni, talento e una chimica di squadra, che raramente si vede nello sport moderno, le ragazze della Nazionale hanno staccato il biglietto per il Mondiale 2026 a Berlino dal 4 al 13 settembre 2026. Una notizia importante che, tuttavia, fatica a trovare lo spazio che merita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo 32 anni di assenza, l'Italia del basket femminile conquista il pass per il torneo più prestigioso. Un'impresa che profuma di riscatto, fatica e sorellanza, in un Paese che troppo spesso dimentica le sue eccellenze quando sono donne

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